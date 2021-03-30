Чистий прибуток банків України за січень-лютий знизився на 59%.

Чистий прибуток українських банків за січень-лютий 2021 року знизився на 59,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року й становить 6,491 мільярда гривень.

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Такі дані наводяться на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, доходи українських банків за перші 2 місяці нинішнього року знизилися на 24,1% в порівнянні з минулим роком і склали 35,1 мільярда гривень. Витрати банків за січень-лютий 2021 року становлять 28,6 мільярда гривень – на 5,8% менше, ніж у 2020 році.

Що цьому передувало

Українські банки у 2020 році отримали 41,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019 році, коли банківський сектор заробив 58,4 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій