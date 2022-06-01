Найбільше ціни виросли у західних регіонах України.

В Україні почалося відновлення будівництв нових будинків. Купити квартиру під час війни вже реально, проте ціни на новобудови виросли майже по всій країні.

Про це свідчать нові дані, опубліковані на сторінці ЛУН у Facebook.

"У березні можна було стверджувати, що ринок новобудов заморожений, сьогодні спостерігаємо чітке відновлення будівництв в усіх регіонах, віддалених від бойових дій. Ціни на нові метри зросли в порівнянні з довоєнними навіть у валюті", - йдеться у повідомленні.

Ціни на нові квартири у Києві збільшилися, у середньому, на 4,4%. Вартість одного квадратного метра у новобудовах столиці виросла до приблизно 1 тисячі 410 доларів (майже 42 тисячі гривень). На Київщині ціни на квартири зросли на 12.2%. У середньому вартість одного квадратного метра у новобудовах Київської області зросла до 765 доларів (понад 22 тисячі гривень).

В західних регіонах ціни на нові квартири зросли мінімум на 6.7% у Чернівецькій області ,до 15.5% у Хмельницькому регіоні, це є найвищим показником по країні.

У центральних регіонах ціни за квадратний метр зросли від 4% у Полтавській області та до 12.4% у Вінницькій.

У південних регіонах найпозитивніша ситуація спостерігається в Одеській області, там на сьогодні вже відновлено 56% будівництв. Серед регіонів, які наближені до бойових дій, Одеса демонструє найбільшу стійкість там будівельники одні з перших в країні продовжили працювати над новобудовами. Середня ціна квадратного метру в Одесі зросла на 2.5%.

У Запорізькій області будівництво нових осель відновили на 2 майданчиках, це складає 11% від усіх новобудов в регіоні. Там ціни на квартири навпаки впали у ціні на 2%.

У північних регіонах України також почали відновлювати будівництво. У Житомирській область поновили роботу над 41% новобудов, там ціни на таке житло зросли на 12%. У Чернігівській області вже почали працювати на 17% об'єктів, новобудови вже здорожчали на 13%. В Сумській області відновлено будівництво 11% нових будинків, там ціни на квадратний метр у новобудовах зросли також на 13%.

"Найскладніша ситуація на Сході, але і там маємо гарну звістку — перший забудовник у Харкові продовжив будівництво житлового комплексу і ще на 12 інших об’єктах забудовники відкрили можливість придбати квартиру в новобудові зараз", - додали у ЛУН.

Також повідомляється, що ціни на новобудови зростають по всій країні і це пов’язано зокрема зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у У центрі зайнятості назвали найпотрібніші професії під час війни.

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