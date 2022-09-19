Інші криптовалюта також не демонструють стійкої тенденції, а особливо тривожно виглядають дані по Ethereum.

Найдорожча криптовалюта у світі – біткоїн – продовжує доводити свою непередбачуваність і нестабільність. Тиждень тому ми писали, що монета піднялася вище $22 000, а вже сьогодні вона оновила мінімум з середини червня, опустившись нижче $18,5 тис.

За даними CoinMarketCap, за минулий тиждень вартість криптовалюти подешевшала більш ніж на 16%, і на 7,7% – за останні 24 години. Станом на 11:00 за Києвом біткоїн торгується на рівні в $18,4 тис.

У негативному ключі рухаються й інші монети, а особливо тривожно виглядають дані по Ethereum. Минулого тижня відбувся перехід "ефіру" на PoS і відмова від майнінгу на відеокартах, і здавалося, що ринок очікує масштабне зростання курсу "ефіру", але щось пішло не так. Другий найдорожчий криптоактив просів на 25% за тиждень і впав нижче позначки $1300.

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Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, окрім біткоїна й ефіру, найбільше "просіла" Cardano, яка втратила 10,8%; XRP Ripple – 10%, Solana – 8% і BNB – 6,6%.

На думку криптоаналітиків, ринок чекає важка зима, тому сьогодні інвестувати в цифрові активи рекомендується тільки тим, хто тверезо оцінює всі небезпеки та ризики. А ось навесні 2023, коли холоди відступлять, можна очікувати повернення ефіру і біткоїна до зростання.

А тим часом біткоїн, як і раніше, торгується на 70% нижче своїх історичних максимумів, встановлених в листопаді 2021 року. Тоді вартість однієї монети досягала $ 69 тисяч, після чого почала стрімко знижуватися.

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