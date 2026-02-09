Біткоїн почав зростати після обвалу: аналітик передбачив нову ціну

Крипторинок очистився від зайвого "шуму".

Біткойн у понеділок, 9 лютого, стабілізувався в районі 70 000 доларів після різких стрибків минулого тижня. Аналітики вважають, що криптовалюта може ще зрости, пише Bloomberg.

За даними біржі Binance, станом на 12:02 за київським часом біткоїн коштує 69 503, 86 долара.

При цьому ринковий аналітик IG Australia Тоні Сікамор вважає, що токен може знову піднятися до позначки в 81 тисячу доларів.

"Є можливість для відновлення до позначки в 73 000-75 000 доларів. Рух вище цього рівня відкриє шлях для продовження відновлення до 81 000 доларів", - розповів експерт.

Найпопулярніша криптовалюта не на жарт перелякала трейдерів. Біткоїн впав до 16-місячного мінімуму - до рівня 60 000 доларів.

6 лютого токен почав відходити від мінімумів. Це сталося на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній, який поширився на інші ризикові активи, але в кінці тижня почав слабшати.

На настрої на крипторинку вплинув розпродаж дорогоцінних металів і акцій. Зокрема, золото і срібло стали більш волатильними, але в п'ятницю тиск продажів ослаб.

