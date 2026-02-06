Біткойн обвалився до нової психологічної позначки: скільки кошутє криптовалюта

Криптовалюти переживають складний період уже кілька місяців після рекордного обвалу в жовтні.

Біткойн у п’ятницю, 6 лютого, відійшов від 16-місячного мінімуму після падіння до рівня 60 000 доларів. Це сталося на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній, який поширився на інші ризикові активи, але наприкінці тижня почав слабшати.

Як пише Reuters, найбільша у світі криптовалюта востаннє зросла на 3,3% до 65 198,20 доларів, відігравши втрати після падіння на 5% до мінімуму в 60 008,52 доларів раніше протягом сесії.

За інформацією платформи binance, станом на 10:05 біткойн коштував 64 762,78 долара.

Втім, біткойн і далі перебуває поблизу найслабшого рівня з жовтня 2024 року – місяця, що передував перемозі Дональда Трампа на президентських виборах у США, коли він під час кампанії заявляв про намір підтримувати криптовалюти.

Ефір подорожчав майже на 4% – до 1 919,37 долара, після того як раніше під час сесії опускався майже до 10-місячного мінімуму 1 751,94 долара.

За даними CoinGecko, від піку у 4,379 трлн доларів на початку жовтня глобальний крипторинок втратив близько 2 трлн доларів капіталізації, причому лише за останній місяць було "стерто" понад 1 трлн дол.

На настрої на крипторинку вплинув і нещодавній розпродаж дорогоцінних металів та акцій. Зокрема, золото і срібло стали більш волатильними, але у п’ятницю тиск продажів ослаб.

Вже деякий час динаміка біткойна тісно пов’язана з ширшим технологічним сектором: ціна зростала, зокрема, на хвилі ентузіазму інвесторів навколо штучного інтелекту.

"Повернення біткойна до рівня близько 60 000 доларів – це не "смерть" криптовалют. Це радше розрахунок, який настав для держоблігацій і фондів, що сприймали біткойн як актив з одностороннім рухом без реального контролю ризиків. Ті, хто поставив надто багато або вважав, що ціни можуть лише зростати, тепер на власному досвіді дізнаються, що таке справжня ринкова волатильність і управління ризиками", – зазначив співголова Hong Kong Web3 Association Джошуа Чу.

Зрештою, криптовалюти переживають складний період уже кілька місяців після рекордного обвалу в жовтні минулого року, коли біткойн різко впав із пікових значень. Це призвело до охолодження інвесторських настроїв щодо цифрових активів.

Аналітики Deutsche Bank у своєму звіті зазначили, що у січні з американських біткойн-бірж зафіксували відтік понад 3 млрд доларів – після відтоків приблизно на 2 млрд дол. у грудні та 7 млрд дол. у листопаді.

5 лютого біткойн опинився на межі пробиття психологічної позначки у 70 000 доларів, впавши до 70 052,38 долара, що було найнижчим рівнем з листопада 2024 року.

3 лютого біткоїн упав до найнижчого рівня з моменту переобрання Дональда Трампа президентом США на початку листопада 2024 року, після чого в країні сформувалася більш дружня до криптовалют адміністрація.

