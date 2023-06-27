Американську валюту можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 27 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

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Курс під час війни

На готівковому валютному ринку України останні місяці спостерігається затишшя. Національна валюта протягом травня-червня поступово зміцнювалася, перш ніж досягти нинішньої стабільності: якщо на початку травня долар у банках та валютних обмінниках можна було придбати за приблизно 38 гривень, то зараз американська валюта коштує в середньому 37,3 гривні.

Таким чином, готівковий курс наблизився до офіційно закріпленого Національним банком курсу у 36,6 грн/дол., а з початку 2023 року укріплення готівкової гривні склало понад 8 відсотків.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 2 липня) перебуватиме в межах коридору 36,5 - 37,6 грн/дол. За її словами, на цьому тижні слід очікувати зростання волатильності на ринку. Пов'язано це з наближенням перехідної дати перед виплатою зарплат українцям і податків.

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