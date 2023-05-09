Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,35 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 9 травня, послабився на 2 копійки – до 37,77 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і складає 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,35 грн за дол., євро – 41,05 грн за євро.

Курс попереднього дня

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 8 травня зміцнився на 5 копійок – до 37,75 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і складає 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,30 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Відео дня

Курс готівкового долара 8 травня у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,52 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро – 41,84 грн. Курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 37,02 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

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