'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро на Різдво

Курс долара на карткові розрахунки в банку становить 42,37 грн, а євро - 50,00 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в четвер, 25 грудня, зріс на 8 копійок і становить 42,28 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні піднявся на 20 копійок і становить 49,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,68 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в четвер подорожчав на 18 копійок і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 25 грудня зріс на 25 копійок і становить 50,00 гривень.

Курс валют в Україні 25 грудня - останні новини

Національний банк України встановив 25 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар, таким чином українська валюта ослабла на 5 копійок.

При цьому щодо євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,68 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 17 грудня - 49,67 грн).

Крім того, в обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42 гривні. Курс готівкового євро становить 49,85 грн/євро, а курс продажу - 49,61 грн/євро.

