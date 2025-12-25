Банки та обмінники переписали курс валют: скільки коштує долар і євро на Різдво

Продати долар можна в середньому за курсом 41,85 грн, а євро - 49,25 грн.

Курс долара до гривні в банках України в четвер, 25 грудня, піднявся на 5 копійок і становить 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,85 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 5 копійок і становить 49,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 49,85 грн/євро, а курс продажу - 49,61 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив 25 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар, отже, українська валюта ослабла на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,68 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 17 грудня - 49,67 грн).

Вас також можуть зацікавити новини: