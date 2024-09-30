Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 30 вересня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також лишився незмінним і складає 46,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,80 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 10 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,47 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 6 копійок і складає 46,45 грн/євро (курс продажу – 46,30 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,17 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,95 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Як прогнозував аналітик Олексій Козирєв, курс долара в Україні в неділю, 29 вересня, у більшості обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють, мав перебувати в межах коридору: приймання від 41,15 до 41,40 грн/дол. і продаж від 41,45 до 41,65 грн/дол.

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