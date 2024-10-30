Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 30 жовтня, не змінився і складає 41,60 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 45,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 44,25 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок – до 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зранку знизився на 10 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,48 грн. Курс готівкового євро в обмінниках подешевшав також на 10 копійок і складає 45,15 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,00 грн/євро.

Нацбанк встановив 30 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро встановлений на рівні 44,61 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

У свою чергу експерти дали свої поради українцям щодо того, продавати чи купувати валюту на цьому тижні.

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