Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,09 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 46,09 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,49/41,52 грн/дол., а євро - 46,09/46,11 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 13 травня знизився на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар, а курс євро подешевшав одразу на 50 копійок і складає 46,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а європейську валюту - за курсом 45,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що гривня найближчим часом може зміцнитися через наближення податкового періоду, коли компанії більше продаватимуть іноземну валюту

За її словами, минулого тижня попит на валюту серед українців залишався стабільним, тому курси купівлі та продажу долара майже не змінювались. Найвигідніше купувати валюту було в середу, 7 травня, коли курс був у межах 41,20–41,80 грн за долар.

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