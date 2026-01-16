Долар все ближче до 44 гривень: курс валют у 'ПриватБанку' 16 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,86 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 16 січня, подорожчав на 17 копійок і становить 43,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і становить 50,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав на 19 копійок до 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 25 копійок і складає 51,02 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 16 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,39 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара (попередній рекорд було встановлено 13 січня – 43,26 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,58 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,44 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,80 грн/євро, а курс продажу - 50,60 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: