Долар сягнув нового історичного максимуму: офіційний курс валют на 16 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 16 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,39 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара (попередній рекорд було встановлено 13 січня – 43,26 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,47/43,50 грн/дол., а євро - 50,53/50,56 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 15 січня подорожчав на 23 копійки і становив 43,58 гривні за долар, а курс євро зріс на 20 копійок і становив 50,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,98 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України подорожчав на 16 копійок і становив 43,56 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і складав 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,10 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: