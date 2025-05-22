Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 22 травня, подешевшав на 3 копійки і становить 41,62 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 47,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,02 гривні, а євро - за курсом 46,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 17 копійок і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 22 травня, залишився на попередньому рівні – 47,39 гривні.

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НБУ встановив 22 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з показником середи.

Згідно зданими, опублікованими на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 46,91 грн за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок.

Курс долара в банках України сьогодні подешевшав на 5 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 47,33 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 46,63 гривні за євро.

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