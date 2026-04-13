Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 14 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,44 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,75 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 16 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,44/43,48 грн/дол., а до євро - 50,76/50,79 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 13 квітня подешевшав на 3 копійки і складав 43,73 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,23 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок і складав 51,25 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,60 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" 13 квітня не змінився і становив 43,70 гривні за долар, а курс євро також залишився без змін і складав 51,20 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,10 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

