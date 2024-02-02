Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 2 лютого, зменшився на 5 копійок – до 38,15 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 5 копійок і складає 41,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,80 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні впав на 5 копійок – до 38,12 грн/долар (продати долар можна за 38,03 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, збільшився на 2 копійки, до рівня 41,65 грн/євро (курс продажу – 41,45 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 2 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,60 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,67 грн/євро

За даними аналітиків, наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в уже звичному стані: міжбанк формуватиме курс валют на готівковому ринку. Курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 38-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

Українські банки у 2023 році ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд дол. Найбільше валюти в Україну було завезено у грудні – 1,3 млрд дол., що у місячному вимірі також є рекордним показником з січня 2014 року.

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