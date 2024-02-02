Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,17 грн, євро – 41,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 2 лютого, залишився без змін – 38,10 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також залишився без змін і становить 41,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,50 грн, євро - за курсом 40,75 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився без змін і складає 38,17 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні збільшився на 17 копійок і становить 41,49 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 2 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,60 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,67 грн/євро

За даними аналітиків, наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в уже звичному стані: міжбанк формуватиме курс валют на готівковому ринку. Курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 38-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 2 лютого, зменшився на 5 копійок – 38,15 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 5 копійок і складає 41,60 грн за євро.

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