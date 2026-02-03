У Білому домі сказали, як Трамп відреагував на атаку РФ по Україні у пік морозів

Левітт також зробила заяву про заплановані переговори, які мають відбутися в Абу-Дабі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "не був здивований" атакою Росії по українських містах 3 лютого.

Як повідомляє CNN, відповідну заяву зробила під час спілкування з журналістами зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, вона говорила про це з Трампом уранці.

"На жаль, його він не був здивований. Це дві країни, які вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну. Війну, яка ніколи б не почалася, якби президент (Трамп, – ред.) все ще перебував на посаді", – додала речниця.

Левітт також зазначила, що заплановані переговори між Росією та Україною відбудуться наприкінці цього тижня в Абу-Дабі. Водночас представники Вашингтона виступлять у ролі посередника.

У матеріалі зазначили, що раніше Дональд Трамп сказав, що завдяки ньому вдалося досягти "енергетичного перемирʼя". Він особисто попросив диктатора Путіна припинити удари по українських містах в умовах різкого похолодання.

Атака РФ по Україні 3 лютого

3 лютого російські терористи вчергове атакували Україну. Для масованого удару ворог використав 521 засіб повітряного нападу. Зокрема, було запущено 4 ракети "Циркон" – їх усі збили українські захисники.

Під час цієї атаки росіяни застосували рекордну кількість балістики, зазначив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зафіксовано влучання по обʼєктах енергетики у кількох областях. Найбільше шкоди – на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, а також у Запоріжжі.

У Харкові після обстрілу оголосили надзвичайну ситуацію. Частина обладнання на Харківській ТЕЦ-5 та електропідстанціях Харківська і Залютино зазнала серйозних руйнувань.

