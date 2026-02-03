США збили іранський 'Шахед', який летів до їх авіаносця в Аравійському морі

У ВМС США заявили, що дрон Shahed-139 летів у напрямку авіаносця "з неясними намірами".

У вівторок, 3 лютого, США збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. Про це пише Reuters з посиланням на ВМС США.

ВМС США збили іранський дрон

За словами військових, дрон Shahed-139 летів у напрямку авіаносця "з неясними намірами". У ВМС США повідомили журналістам, що безпілотник був збитий винищувачем F-35C.

"Винищувач F-35C з авіаносця USS Abraham Lincoln збив іранський безпілотник з метою самооборони і для захисту авіаносця та персоналу на борту", - сказав журналістам представник Центрального командування збройних сил США капітан ВМС Тім Гокінс.

Він зазначив, що ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і американське обладнання не було пошкоджено.

Іранські кораблі переслідують танкер під прапором США

Гокінс поділився з журналістами, що також сьогодні в Ормузькій протоці стався інший інцидент. Всього через кілька годин після збиття дрона сили Ісламського революційного гвардійського корпусу Ірану переслідували торгове судно під прапором США з американським екіпажем.

"Два катери ІРГК і іранський дрон Mohajer наблизилися до M/V Stena Imperative на високій швидкості і погрожували піднятися на борт і захопити танкер", - заявив він.

Група з управління морськими ризиками Vanguard повідомила в коментарі журналістам, що іранські катери наказали танкеру заглушити двигун і підготуватися до абордажу. Замість цього танкер прискорився і продовжив свій шлях.

Гокінс сказав журналістам, що есмінець ВМС США USS McFaul діяв у цьому районі і супроводжував Stena Imperative. За його словами, в результаті ситуація деескалувалася і танкер продовжив свій шлях.

В Ірані пригрозили регіональною війною, якщо США нападуть на них

Раніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що будь-яка атака на країну викличе регіональний конфлікт. Його заява стала відповіддю на нарощування присутності США в сусідніх країнах.

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що Іран веде "серйозні переговори" і він сподівається, що вони приведуть до "прийнятного" результату, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав, що він "впевнений, що ми зможемо досягти угоди" щодо ядерної програми Тегерана.

