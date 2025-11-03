Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,43 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також послабилася. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,43 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,05/42,08 грн/дол., а євро - 48,45/48,46 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

В обмінниках середній курс долара 3 листопада становила 42,01 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,92 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,85 грн/євро, а курс продажу – 48,65 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 листопада знизився на 5 копійок і складає 42,10 гривні за долар, а курс євро впав одразу на 25 копійок і складає 48,80 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

У свою чергу, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що курс долара в листопаді коливатиметься в межах 41,8-42,5 гривні, а курс євро - в діапазоні 48,5-50 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: