Ми очікуємо на реакцію США на російські удари, - Зеленський

Президент України підкреслив, що на особисте прохання президента США Дональда Трампа Росія відповіла рекордом балістики.

США запропонували на час дипломатії та холодної зимової погоди припинити наносити удари по енергетиці, тому Україна очікує на реакцію США на російські удари, повідомив в вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, яке опубліковано в його Telegram-каналі.

"Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на це особисте прохання президента США Дональда Трампа Росія відповіла рекордом балістики.

"Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?", - додав президент України.

Зеленський підкреслив, що Росія брехала про свої наміри щодо України під час повномасштабної війни:

"Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман".

На думку українського лідера, Росія вирішила скористатися холодом, оскільки не змогла підкорити своїми штурмами Україну.

"Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", - вважає Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія зірвала деескалаційні кроки і завдала ударів по українській енергетиці. Він не відповів прямо на питання, чи Україна завдасть ударів у відповідь на останню російську атаку. Зеленський пояснив, що Україна намагається не інформувати агресора щодо своїх планів. Президент зазначив, що щодня відбуваються селекторні наради стосовно посилення українського захисту від російських атак.

Також ми писали, що Зеленський поділився, що після перших переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23-24 січня, американська сторона запропонувала не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Президент України додав, що навіть мова йшла про те, щоб не бити по іншій інфраструктурі, але, як ми бачимо, по залізниці Росія завдавала ударів. За словами Зеленського, Трамп запропонував продемонструвати всьому світові і суспільству, що здійснюються кроки з деескалації. Прогнозувалося, що вона мала би тривати від останньої до наступної зустрічі сторін, яка запланаована на 4-5 лютого.

