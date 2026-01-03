Українці у 2025 році рекордно скуповували долари та євро: яку валюту обирали

Мова йде про десятки мільярдів доларів, які скупило населення.

За 2025 рік українці придбали готівкової валюти на $23,94 млрд, що є історичним рекордом. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в Facebook.

За даними аналітика, піковий попит припав на початок та кінець року: січень місяць та IV квартал. В середньому в ці періоди українці купували валюти на $2,25 млрд на місяць.

При цьому і продажі готівкової валюти населенням так само зросли, оновивши 4-річний максимум, на загальну суму $17,11 млрд. Тож рекорд 2024 року по накопиченню валюти в українців не був побитий.

Відео дня

"Таким чином, за результатами 2025 року населення купило на $6,83 млрд готівкової валюти більше, ніж продало. І це другий історичний результат. Найбільше було лише в 2024 році, коли чиста купівля готівкової валюти населенням становила $9,84 млрд", - коментує Шевчишин.

Серед найбільш популярних валют для українців залишається долар, на який припадає біля 71% валютних готівкових операцій, підсумовує експерт. На євро припадає приблизно 25% операцій. Інші готівкові валюти займають 3,5% ринку України.

Валютний ринок України – останні новини

Напередодні Нового року євро оновило історичний максимум. Національний банк України встановив на 31 грудня офіційний курс європейської валюти на рівні 49,86 грн за один євро. Таким чином, гривня втратила одразу 21 копійку.

При цьому для долара попередній рік став найгіршим за останнє десятиліття. Американська валюта просіла на 9,5% щодо корзини основних валют через торговельну війну президента США Трампа, яка кинула тінь на традиційний статус долара, як надійного активу для інвесторів.

Вас також можуть зацікавити новини: