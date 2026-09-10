Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 11 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня втратила зросла на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,52/44,56 грн/дол., а до євро - 51,75/51,78 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 10 вересня зріс на 6 копійок і складав 44,93 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,47 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 17 копійок і становив 52,31 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,63 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складав 52,35 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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