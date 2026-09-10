В Україні подорожчав долар: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,47 грн, а євро – 51,63 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 10 вересня, зріс на 6 копійок і складає 44,93 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і становить 52,31 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,63 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,20 грн/євро, а курс продажу - 52,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,65 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,99 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 35 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що бізнес активізує закупівлі, імпортери готуються до нового сезону, а енергетичні ризики стають більш відчутними. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до 13 вересня коливатиметься в межах 44,4–44,8 гривні на міжбанківському ринку та 44,3–44,8 гривні на готівковому ринку.

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