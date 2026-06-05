Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 8 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,36 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,35/44,38 грн/дол., а до євро - 51,64/51,66 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 5 червня залишився на попередньому рівні і становив 44,55 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,85 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,95 гривні, а євро - за курсом 51,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України зріс на 3 копійки і складав 44,58 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,11 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 13 копійок і становив 51,98 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,25 гривні за євро.

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