Пропозиція іноземної валюти сприяла черговому зміцненню гривні.

Минулого тижня курс гривні зміцнився до максимального значення поточного року, і на цьому тижні він буде залишатися міцним, при цьому не виключено і можливе посилення національної валюти.

Про це повідомляє фінансовий тижневик групи ICU.

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"Минулого тижня гривня посилилася до максимального значення цього року, і відбувалося це на тлі чергового виходу нерезидентів з ОВДП. Тому на цьому тижні ми очікуємо, що курс гривні залишатиметься міцним, а збереження переваги пропозиції іноземної валюти на ринку може ще більше посилитися", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що клієнти банків більше продавали валюту, ніж купували, і ця пропозиція іноземної валюти в четвер сприяла черговому зміцненню гривні до рекордного значення в цьому році та з початку карантинних заходів у березні минулого року. Так, у вівторок курс гривні вийшов за межі очікуваного коридору 26,5-27,0 грн/дол. І зміцнився до 26,4 грн/дол., а в четвер гривня зміцнилася до 26,31 грн/дол.

Аналітики ICU відзначають, що Нацбанк докладав чималих зусиль для стримування руху на зміцнення, але ринок все ж був сильнішим. За тиждень НБУ викупив 228 млн дол. менше половини цього обсягу у вівторок і четвер. Але найбільше регулятор придбав валюти в п'ятницю, майже 140 млн дол., чим нарешті приборкав тиск з боку пропозиції. У підсумку, за минулий тиждень гривня зміцнилася до 26,35 грн/дол., або на 1% за тиждень і на 7% з початку року.

При цьому нерезиденти більше формували попит на іноземну валюту, продаючи ОВДП, але попит з їх боку був незначним у загальному обсязі обороту валютного ринку, який досягав 700 млн дол. минулого вівторка.

"Великі обсяги торгів на валютному ринку і в основному продаж валюти клієнтами банків, ніж її покупка, свідчать про те, що експортна виручка все ще більше, ніж потреби імпортерів у валюті. Збереження такої тенденції та надалі може знову посилювати курс гривні, а іноді отримувати ще й підтримку від нерезидентів. Тому ми очікуємо, що курс гривні залишиться в діапазоні 26-26, 5 грн/дол. на цьому тижні", - прогнозують аналітики ICU.

Курс на 12 жовтня:

Національний банк України на вівторок, 12 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,36 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій