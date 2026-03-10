Долар відійшов від максимуму, євро зріс: офіційний курс валют на 11 березня

Національний банк України встановив на середу, 11 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 33 копійки. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,87/43,90 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,10/51,12 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 10 березня зріс на 18 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,68 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок і складав 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,55 гривні за євро. 

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 15 копійок і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 50 копійок і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти. 

