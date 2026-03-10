Долар відійшов від максимуму, євро зріс: офіційний курс валют на 11 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,04 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 11 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 33 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,87/43,90 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,10/51,12 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 10 березня зріс на 18 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,68 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок і складав 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,55 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 15 копійок і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 50 копійок і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: