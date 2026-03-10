У нового флагмана Samsung за $1300 після розпаковування знайшли 40 ГБ додатків

Для бюджетних смартфонів така практика є звичною, але від флагмана за 1300 доларів очікували більш "чистого" користувацького досвіду.

Вже 11 березня надійде в продаж Galaxy S26 – новий флагманський смартфон Samsung, вартість якого починається від 1300 доларів. В Android Authority вже протестували гаджет і знайшли в ньому істотний недолік: велику кількість попередньо встановленого програмного забезпечення (bloatware).

Після включення і первинного налаштування пристрою, в систему автоматично завантажується низка сторонніх додатків від крупних компаній, таких як Meta, Microsoft і Spotify – включаючи Facebook, Instagram, Outlook і M365 Copilot. Ніякого вибору при установці цих програм виробник не пропонує.

Система також перевантажена дублюючими застосунками: одночасно встановлені два магазини (Play Store і Galaxy Store), два ШІ-помічники (Gemini і Bixby), два браузери (Samsung Browser і Chrome), два поштові сервіси (Gmail і Outlook) і два хмари (Google Drive і OneDrive).

Проблема полягає не тільки в кількості попередньо встановленого контенту, але і в займаному ним місці. Разом із системними файлами та оновленнями він займає понад 40 ГБ із вбудованих 512 ГБ пам'яті – ще до того, як користувач встигає встановити свої особисті дані.

Це майже 8% від усього простору на пристрої – значна частка для смартфона преміум-рівня.

В Android Authority відзначають, що для бюджетних пристроїв така практика є звичною – виробник компенсує частину вартості шляхом доходів від партнерських програм. Але від флагмана за 1300 доларів очікували більш "чистого" користувацького досвіду.

Таким чином, вже перед початком продажів незабаром журналісти закликають потенційних покупців враховувати наявність попередньо встановленого ПЗ при оцінці того, чи варто оновлюватися на Galaxy S26 Ultra.

Раніше з'явилася інформація, що Samsung приберегла для Galaxy S27 Ultra масштабне оновлення камери. Тоді як S26 Ultra, який представили в лютому, отримає лише незначний апгрейд.

Напередодні Samsung офіційно завершила підтримку лінійки Galaxy S21 – свіжий патч безпеки став останнім для моделей S21, S21+ і S21 Ultra.

