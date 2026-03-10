Сімейна пара побудувала будинок з нуля за допомогою ChatGPT: що у них вийшло

До цього у них не було жодного досвіду будівництва.

Сімейна пара з Голландії в 2025 році побудувала з нуля власний невеликий будинок, незважаючи на повну відсутність досвіду в будівництві. При цьому під час усього процесу вони користувалися порадами ChatGPT. Анна Лейдеккерс і Саймон Солаццо розповіли Business Insider, де ШІ зміг заощадити їм час і гроші – і де він цього не зробив.

Анна зізналася, що ідея "мініатюрного будинку" давно її зачаровувала, особливо після того, як один з її найкращих друзів, архітектор, побудував свій власний схожий будинок 10 років тому. При цьому пара не мала абсолютно ніякого досвіду в будівництві.

"Саймон ніколи раніше не фарбував стіни. Для нас все було в новинку", – каже Анна.

Їхнім порятунком став ChatGPT, який допоміг їм планувати і приймати рішення протягом усього будівельного процесу.

Допоміг чи не допоміг їм ШІ

"Ми постійно задавали питання ChatGPT, набагато частіше, ніж використовували YouTube, до якого зверталися за допомогою у вирішенні конкретних завдань, наприклад, як побудувати дах", – розповідає Анна.

Саймон додає, що вони використовували ChatGPT, щоб продумати, що станеться, якщо відхилитися від плану і зробити щось трохи по-іншому. В основному це допомогло їм прояснити свої думки.

Подружжя закупило близько 250 різних матеріалів для будинку і побудувало його за п'ять місяців, щодня приймаючи рішення щодо проектування та виконання робіт.

"Ми використовували ШІ, щоб зрозуміти, що купувати, в якому порядку і як розподілити витрати. Це дуже допомогло нам, особливо в розрахунках і організації, але ми не покладалися тільки на нього", – додає Саймон.

При цьому вони відзначають, що відповіді ШІ іноді були невірними.

"Іноді, якщо у нього не було готової відповіді, він просто говорив нам щось неправдиве... Нам потрібні були досвідчені люди, щоб розставити все на свої місця", – каже Анна.

Її батько допоміг їм із сантехнічними та електромонтажними роботами, а друг-архітектор дав поради щодо вентиляції та теплоізоляції.

Подружжя також визнає, що будинок можна було б побудувати і за допомогою одного лише ШІ, однак якість і швидкість будівництва були б набагато нижчими.

"Поради нашого друга заощадили нам час і додали нам більше впевненості", – підсумував Саймон.

Раніше дослідження Microsoft показало, що популярні чати боти на ШІ дурніють після тривалого спілкування з людьми. Сумарний рівень помилок може зрости більш ніж на 100% при аналізі понад 200 тисяч бесід.

