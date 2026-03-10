В окремих районах Києва та області світла не буде довше: де продовжили відключення

В окремих районах Києва та Київської області сьогодні, 10 березня, за командою "Укренерго" застосовуються більш тривалі відключення електроенергії.
Як повідомляє ДТЕК, у столиці йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони. При цьому відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.
У Київській області триваліші відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області.
Перевірити оновлені графіки відключень можна у додатку "Київ Цифровий" (для столиці) або в чат-боті ДТЕК.
Відключення світла в Україні – останні новини
Графіки відключення електроенергії діятимуть в Україні 10 березня з 08:00 до кінця доби, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.
Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко вважає, що дефіцит електроенергії в Україні зменшиться у квітні, коли на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим. За його словами, з появою додаткової сонячної генерації та зменшенням споживання за рахунок вимкнення обігрівачів у домівках українців, дефіцит завжди зменшується.
Слід зазначити, що раніше Коваленко повідомив, що Росія може повністю знеструмити Київ, але для цього повинні зійтися багато факторів.