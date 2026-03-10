В окремих районах Києва та області світла не буде довше: де продовжили відключення

Відключення світла в столиці відбуваються за індивідуальними графіками.

В окремих районах Києва та Київської області сьогодні, 10 березня, за командою "Укренерго" застосовуються більш тривалі відключення електроенергії.

Як повідомляє ДТЕК, у столиці йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони. При цьому відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.

У Київській області триваліші відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області.

Відео дня

Перевірити оновлені графіки відключень можна у додатку "Київ Цифровий" (для столиці) або в чат-боті ДТЕК.

Відключення світла в Україні – останні новини

Графіки відключення електроенергії діятимуть в Україні 10 березня з 08:00 до кінця доби, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко вважає, що дефіцит електроенергії в Україні зменшиться у квітні, коли на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим. За його словами, з появою додаткової сонячної генерації та зменшенням споживання за рахунок вимкнення обігрівачів у домівках українців, дефіцит завжди зменшується.

Слід зазначити, що раніше Коваленко повідомив, що Росія може повністю знеструмити Київ, але для цього повинні зійтися багато факторів.

Вас також можуть зацікавити новини: