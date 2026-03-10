Іран атакував німецький польовий табір в Йорданії, - Der Spiegel

Уражено будівлю казарм, що належать німецькому контингенту.

У понеділок увечері німецький польовий табір в Аль-Азраку, Йорданія, був атакований балістичними ракетами, випущеними з Ірану. Було уражено німецьку частину йорданської авіабази, де також розміщуються ВПС США.

Як повідомляє Der Spiegel, внаслідок атаки було уражено будівлю казарм, що належать німецькому контингенту.

Оскільки німецькі солдати на момент атаки перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Поки що незрозуміло, чи самі ракети влучили в базу, чи уламки ракет, перехоплених зенітним вогнем, потрапили на військовий об'єкт.

В виданні підкреслили, що німецькі збройні сили постійно дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років, звідти Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході німецькі збройні сили вже превентивно скоротили свій особовий склад в Аль-Азраку.

"Оскільки американці захищають табір своїми засобами протиповітряної оборони, Аль-Азрак вважається відносно безпечним. Німецькі збройні сили наразі мають там два літаки A400M Люфтваффе в режимі очікування, щоб мати змогу швидко реагувати у разі евакуації", - йдеться у матеріалі.

Наразі інцидент розслідується внутрішніми силами.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, після атаки на цілі в Ірані три бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США здійснили незаплановану посадку в Німеччині, при цьому один з них був з бойовою зброєю на борту.

Зокрема, 8 березня, згідно з даними сайтів відстеження польотів чотири бомбардувальники вилетіли з авіабази Дайєсс в Техасі, три з них атакували цілі в Ірані.

Однак їх зворотний політ пройшов не за планом. Спочатку планувалося, що вони приземляться на британській авіабазі Фейрфорд. Однак через густий туман літакам довелося здійснити аварійну посадку.

Для цієї мети ВПС США вибрали авіабазу Рамштайн в Німеччині.

