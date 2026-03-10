Туреччина розгортає ППО через загострення на Близькому Сході, - Міноборони країни

Системи Patriot готують до приведення у стан оперативної готовності.

У турецькому місті Малатія розгортають систему протиракетної оборони НАТО Patriot у рамках посилених заходів протиповітряної та протиракетної оборони на тлі зростання регіональної напруженості. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

"Збройні сили Туреччини повністю віддані забезпеченню безпеки нашої країни та наших громадян. З огляду на останні події в нашому регіоні, вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки наших кордонів та повітряного простору, і ми проводимо консультації з НАТО та нашими союзниками", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що посилено заходи протиповітряної та протиракетної оборони.

"У рамках цієї програми система Patriot зараз знаходиться в Малатії та готується до оперативної готовності для підтримки захисту нашого повітряного простору", - зазначили в Міноборони Туреччини.

Анкара також заявила, що тісно координує свої дії з НАТО та країнами-союзниками та продовжуватиме стежити за розвитком подій, одночасно працюючи над забезпеченням регіональної стабільності.

Війна в Ірані і Туреччина

Як повідомляв УНІАН, 9 березня іранська балістична ракета вдруге за тиждень залетіла до Туреччини. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що такі "провокаційні заходи" ставлять під загрозу дружбу між Анкарою та Тегераном.

Ердоган наголосив, що позиція Туреччини є чіткою, і її зусилля спрямовані "на запобігання подальшому поширенню конфлікту та припинення кровопролиття".

