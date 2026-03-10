Енергетична революція: у Швеції перетворять повітря і вітер на електричний газ

Швеція робить рішучий крок до повної енергетичної незалежності та декарбонізації промисловості.

У Швеції спільний проект трьох великих компаній – OX2, лісопромислової групи Södra і TES – перейшов у важливу стадію: завод з виробництва e-NG (електричного природного газу), запланований у Вере, починає детальне концептуальне проектування.

Якщо все піде за планом, завод може бути запущений на початку 2030-х років і буде виробляти близько 1,2 терават-години e-NG щорічно, пише Világgazdaság. У ході процесу буде уловлюватися вуглекислий газ, що утворюється при переробці деревини на целюлозно-паперовому комбінаті Södra. До нього додадуть водень, отриманий з відновлюваних джерел енергії (наприклад, вітру або сонця) шляхом електролізу.

При змішуванні цих двох компонентів в ході хімічного процесу виходить синтетичний природний газ. Проекту також допомагає держава. Шведське енергетичне агентство виділило на нього 16,8 млн шведських крон.

Сьогодні Швеція імпортує багато природного газу, в основному з Данії по трубопроводах, для забезпечення хімічної промисловості та інших галузей, де газ незамінний.

А ось Великобританія виявилася захоплена зненацька

Великобританія має в своїх сховищах запас природного газу всього на два дні, що викликало побоювання з приводу дефіцитної кризи, оскільки найбільший у світі газовий об'єкт був зупинений через конфлікт на Близькому Сході, а Іран закрив ключову Ормузьку протоку.

Європа набагато краще підготовлена до перепадів поставок, оскільки має запаси газу на кілька тижнів. Трейдери скористалися ситуацією в Сполученому Королівстві, встановивши преміальну ціну на газ, знаючи, що у Британії немає іншого вибору, крім як перебивати ставки європейських конкурентів.

Таким чином, Великобританія в даний час платить найвищу оптову ціну на газ в Європі. Трейдери стежитимуть за температурою у Великій Британії, і якщо похолодає, Сполучене Королівство буде змушене переплачувати іншим країнам за газ. Раніше Велика Британія зберігала запаси газу на термін до 12 днів, але система занепала після того, як урядові міністри, що швидко змінювали один одного, припинили фінансування, пише ЗМІ.

