Вдалося прорватися вглиб на 12 км: ЗМІ дізналися деталі наступу ЗСУ на півдні

Водночас самі дії спрямовані на стабілізацію фронту і покращення тактичного положення Сил оборони, зазначили в ЗСУ.

Україна почала підготовку до штурмових дій на Олександрівському напрямку ще наприкінці 2025-го року, завівши туди штурмові підрозділи для завдання противнику підготовчого удару. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на військових.

"Наступальні дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя – це насправді єдиний задум. Але він не концентрувався в районі Гуляйполя. Наприклад, ми зайшли на ділянку між Добропіллям (Запорізької області, – ред.) і Новим Запоріжжям, щоб завдати противнику флангового удару, підтиснути його там, щоб це стало передумовою для подальшого звільнення Дніпропетровської області", – розповів виданню командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Він зазначив, що тоді 1-му полку прорвав оборону російських загарбників на 12 кілометрів вглиб російських позицій. Водночас він зазначає, що ці дії не є "контрнаступом", а здобутки називає "незначним успіхом".

"Це наступальні дії для покращення нашого тактичного положення та стабілізації лінії фронту на тій ділянці, куди противник перекидав свої сили. Він розглядав це, як свою передвесняну кампанію – наголошую, саме передвесняну. Весняну, я впевнений, противник почне найперше на Покровському напрямку – вибудувавши чіткий рубіж оборони. А потім – на Лиманському", – додав він.

Водночас командир 2-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади Антон Дерлюк зазначив, що його підрозділи зайшли на цей напрямок в кінці січня. За його словами, їхнім завданням було відкинути РФ за межі Дніпропетровщини. Військовий розповів, що використовуючи сніг та туман підрозділи Сил оборони зайшли у тил РФ і знищили пілотів розвідувальних крил ворога. Загалом, за його словами, їхня бригада також просунулася на 10-11 кілометрів за лінію боєзіткнення.

"А потім уже зачистили ту ділянку, яку ми швидко пройшли. По суті, зробили диверсійні дії. Ми оточили близько 60 росіян, у полон взяли трьох, решта була знищена", – розповів Дерлюк.

Наступ Сил оборони на півдні: що відомо

Раніше начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що під час контратак Силам оборони вдалося майже повністю звільнити територію Дніпропетровської області від російських загарбників. Також він повторив інформацію про те, що українські захисники звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.

Водночас аналітики DeepState повідомляють про менші успіхи українських захисників. За їхніми підрахунками, реальні здобутки Сил оборони України із зачисткою територій складають близько 79 км2. Якщо ж рахувати сіру зону, де були позиції Сил Оборони, але відбувалися просочування противника в глибину оборони, то ця цифра сягає – близько 200 км2.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що успішний наступ Сил оборони на півдні руйнує плани ворога щодо власних атакувальних дій. За даними експертів, йдеться зокрема про наміри РФ щодо успішного штурму Оріхова в Запорізькій області.

