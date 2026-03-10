Долар і євро різко пішли вгору: свіжий курс валют в обмінниках і банках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,68 грн, а євро – 50,55 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 10 березня, зріс на 18 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,68 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,55 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,54 грн/євро, а курс продажу - 51,23 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 березня - 43,81 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 17 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що березень традиційно є періодом укріплення гривні, однак у 2026 році валютний ринок поки що розвивається за іншим сценарієм. Попри це, найближчим часом курс валют може стабілізуватися.

