Україна повернула титанові родовища Фірташа та готує нові аукціони на надра, - Свириденко

Стратегічні природні активи повернулися у власність держави.

Три родовища титанових руд – Малишевське у Дніпропетровській області, а також Валки-Гацківське та Межирічне у Житомирській області – повернулися у державну власність. Спеціальні дозволи на їхнє користування були припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника Дмитра Фірташа.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі повідомила, що об’єкти відкриті для інвестицій з боку нових власників, які запропонують кращі умови на аукціонних торгах.

"Кабінет Міністрів України відніс ці родовища до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на які можуть надаватися через прозорі електронні аукціони. Це відкриває можливість для залучення добросовісних інвесторів та розвитку видобутку на конкурентних і відкритих умовах", – ідеться в повідомленні.

Відео дня

Водночас триває перевірка ще 38 об’єктів на предмет відповідності виданих на них дозволів необхідним нормам.

"Державна служба геології та надр України проводить перевірку так званих "сплячих" спеціальних дозволів на користування стратегічними корисними копалинами. Загалом йдеться про 38 спецдозволів. Найближчим часом очікуємо результати цієї роботи", – повідомляє очільниця уряду.

Розробка родовищ в Україні - головні новини

В середині січня в Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку родовища літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку "Добра" в Кіровоградській області. Мінімальний обсяг капітальних інвестицій у родовище становитиме 179 млн доларів.

Раніше стало відомо про плани уряду розсекретити дані про уранові руди, що дозволить оголосити конкурси на розробку відповідних родовищ.

Вас також можуть зацікавити новини: