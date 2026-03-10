Ціни злетять на 40%: користувачів попередили про різке подорожчання ноутбуків

За даними дослідників ринку, на галузь одночасно тиснуть слабкий попит і подорожчання ключових компонентів.

Світовий ринок ноутбуків може зіткнутися з помітним зростанням цін у 2026 році. Як відзначають аналітики TrendForce, на галузь одночасно тиснуть два фактори – слабкий попит і подорожчання ключових комплектуючих. У першу чергу мова йде про ОЗУ і процесори, які займають значну частку собівартості пристроїв.

За оцінками експертів, якщо виробники захочуть зберегти поточну маржу, роздрібна ціна масового ноутбука з початковою вартістю близько $900 може зрости майже на 40%.

TrendForce відзначає, що з початку 2026 року поставки DRAM і NAND Flash для ноутбуків помітно скоротилися. На тлі обмеженої пропозиції ціни на пам'ять зросли, а дефіцит деяких компонентів став більш відчутним. Це створює додаткову невизначеність для виробників ноутбуків при плануванні закупівель.

Додатковий тиск створюють і процесори. Intel вже підвищила ціни на деякі бюджетні та старі моделі мобільних CPU більш ніж на 15%, а в другому кварталі 2026 року очікується подальше подорожчання для масових і більш продуктивних платформ.

Якщо одночасно зростуть ціни на пам'ять і процесори, їх сукупна частка у собівартості ноутбука може збільшитися приблизно з 45% до 58%. У такому випадку кінцева вартість пристроїв для покупців може піднятися майже на 40%.

На думку аналітиків, поточна динаміка руху ринку зараз вказує на те, що ноутбуки протягом року подорожчають на десятки відсотків. При цьому великі виробники завдяки довгостроковим контрактам і великим обсягам закупівель зможуть частково згладити зростання цін, а ось невеликі бренди постраждають найсильніше.

Аналітики прогнозують несприятливі зміни в 2026 році і на ринку смартфонів. Виробники змушені підвищувати вартість нових моделей через подорожчання ключових компонентів. Напередодні Xiaomi закликала готуватися до подорожчання їхніх смартфонів.

УНІАН розповідав, що комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ вже коштує як новий MacBook Air. Причому ще в жовтні цей набір продавався втричі дешевше.

