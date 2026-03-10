Ціни на дизель в Україні летять вгору: скільки зараз коштує пальне

Найбільше на АЗС України подорожчало дизельне паливо.

Середні ціни на паливо на українських АЗС у вівторок, 10 березня, продовжили зростати, повідомляє портал "Мінфін".

Найбільше на АЗС України подорожчало дизельне паливо. Дизель 10 березня додав ще 1,32 грн, підскочивши у середньому до 72,92 грн/л.

Найдешевший дизель українцям сьогодні пропонує мережа U.GO. Тут середня ціна літра становить 65,90 гривні. Найдорожчий – мережа КЛО, за 79,09 грн/л. Мережі "Укрнафта" та БРСМ-Нафта продають дизель по 69,99 грн/л, а ОККО та WOG – по 75,99 грн/л.

Ціни на бензин в Україні демонструють помірне зростання. Так, середні ціни на бензин марки А-95 преміум зросли на 0,08 гривні – до 72,66 грн/л. Звичайний 95-й у середньому також подорожчав на 0,08 гривні – до 69,10 грн/л.

Найнижча середня вартість преміального бензину А-95 спостерігається в мережі Motto – 68,98 грн/л, тоді як найдорожче паливо пропонує мережа "Автотранс" – 76,98 грн/л. При цьому у "Укрнафти" середня ціна за літр преміального А-95 становить 71,99 грн, на заправках ОККО та WOG – 73,99 грн/л, а мережа UPG заправляє по 71,90 грн/л.

Звичайний бензин А-95 сьогодні доступний у більшої кількості мереж. Найнижча середня ціна фіксується в ZOG – 65,00 грн/л, а найдорожче паливо пропонує "ОККО" – 70,99 грн/л. Мережа UPG продає А-95 у середньому по 68,90 грн/л. "Укрнафта" пропонує бензин А-95 за 68,99 грн/л, дискаунтер БРСМ-Нафта – по 66,69 грн/л, а SOCAR – по 69,99 грн/л.

Що стосується автогазу, то, за даними аналітиків, його середня ціна на колонках сьогодні склала 40,72 грн/л. Порівняно з попереднім періодом вона майже не змінилася.

Ціни на нафту різко зростають через конфлікт в Ірані та блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько 20–30% світового морського експорту нафти.

Нагадаємо, на початку березня Іран оголосив про закриття протоки, на тлі чого ціни на пальне на українських АЗС піднялися до 70–81 грн/л.

Засновник групи компаній Prime і паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що бензин та дизель можуть подорожчати до понад 100 грн/л, залежно від тривалості блокування протоки. На його думку, після повного відновлення судноплавства ціни можуть знизитися до 80 грн/л протягом кількох місяців.

