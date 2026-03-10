Бензин і дизель стрімко дорожчають: нардеп оцінив, що буде з цінами на АЗС далі

В Україні є проблема з неможливістю зберігати великі запаси пального через ризики обстрілу нафтобаз.

На різке подорожчання пального в Україні впливає низка факторів, зокрема логістика, курс валют та вартість акцизів. Проте подальшого зростання цін до рівня у 100-150 гривень за літр очікувати не варто, розповів народний депутат та голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону.

За його словами, пальне в Україну постачається з Європи, і наша країна знаходиться практично в кінці логістичного ланцюга, що робить доставку дорожчою.

"На сьогодні ми знаходимося майже в кінці логістичного ланцюжка. Поставки до нас ідуть з Європи, вони можуть проходити всі європейські країни або заходити в європейські порти, а потім доставляються в Україну. У нас немає поставок зі Сходу, всі поставки йдуть із Заходу", - сказав Герус.

Через це, за його словами, паливний ресурс в Україні зазвичай не дешевший, ніж в Європі, а навіть трохи дорожчим.

Також він зазначив, що в структурі ціни нафтопродуктів є складова нафти, ПДВ, а також вагому частку займають акцизи, які підвищилися з 1 січня. Крім цього, присутні витрати на АЗС, але вони невеликі відносно інших складових ціни пального.

"Також ускладнює і робить дорожчим те, що абсолютну більшість ресурсу ми імпортуємо, купляємо за долари. Якщо восени курс був 41 грн/дол., то зараз він уже більше 43 грн – долар суттєво зріс. А акцизи прив’язані до євро, курс якого також зріс – на 2 гривні. Тому є об’єктивна проблема", - сказав Герус.

Він також розповів, що в Україні існує проблема зі зберіганням великих запасів пального через ризики обстрілу нафтобаз.

"У нас на сьогодні залишки нафтопродуктів на нафтобазах не зберігаються через обстріли. Тому компанії з точки зору практично нічого не зберігають. Все працює з коліс, залишків дешевших ресурсів немає, і зміна ціни нафтопродуктів в Європі швидко конвертується у зміну ціни в Україні", - зазначив депутат.

Він додав, що був прийнятий закон про зберігання мінімального запасу нафти і нафтопродуктів для створення резервів саме для таких ситуацій, як зараз.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін спрогнозував, що вартість бензину до кінця тижня за нинішніх котирувань нафти може прямувати до 85 гривень за літр, а дизелю – 90 гривень.

При цьому прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін працює над засобами підтримки українців, які найбільше потребуватимуть допомоги через значне зростання цін на пальне. Також уряд пообіцяв забезпечити безперебійну поставку пального.

