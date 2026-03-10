Угорщина ухвалила резолюцію проти членства України в ЄС

Згідно з резолюцією, Україна не повинна бути прийнята до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни.

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, яка відхиляє членство України в ЄС, подальше фінансування війни та зусилля щодо перетворення Європейського Союзу на військовий альянс. Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

Підтримку резолюції висловили 142 депутати, проти висловилися 28, четверо утрималися.

Згідно з резолюцією, Україна не повинна бути прийнята до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни, і її членство ризикує зробити Європейський Союз прямою стороною конфлікту.

Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, уникати надсилання грошей чи зброї Україні та запобігати втягуванню як Угорщини, так і ЄС у війну. Документ також закликає до опору ініціативам, які перетворюють ЄС на військовий альянс, та будь-яким спробам інституцій ЄС обійти правило одноголосності в процесі прийняття рішень.

Орбан проти вступу України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагнення України до членства в Євросоюзі наразі не має шансів на підтримку Будапешту. Він переконував, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

Орбан також висловив переконання, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського Союзу. Політик також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.

