В Угорщині офіційно дозволили вилучити готівку й золото 'Ощадбанку'

Раніше у Будапешті було затримано два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" з сімома працівниками.

Уряд Угорщини ухвалив постанову, яка передбачає зберігання щонайменше протягом 60 днів готівки та золотих злитків, вилучених у українських інкасаторів. Документ підписав прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, його текст оприлюднили в угорському Офіційному віснику.

"Слідство має встановити походження активів, мету їх транспортування та можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями", – зазначається в документі.

Перевірку здійснюватиме Національна податкова та митна адміністрація.

Відео дня

Експерти планують встановити:

походження готівки, її кінцеве призначення, можливий спосіб використання та мету перевезення;

правові підстави й причини транспортування коштів територією Угорщини, особи перевізників, а також можливу причетність до злочинних або терористичних організацій;

потенційний вплив операції з перевезення на національну безпеку Угорщини;

чи використовувалася частина перевезених грошей і золота на території країни, і якщо так – кому саме могли бути передані ці активи та чи отримав хтось в Угорщині вигоду від цієї операції.

"До кінця строку майно повинно вважатися вилученим і оброблятися як вилучене", – ідеться у постанові.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщини – головні новини

5 березня в Угорщині затримали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Семеро затриманих громадян України - працівники державного банку, які керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною та перевозили готівку в межах регулярної співпраці між державними банківськими установами.

Міністерство закордонних справ України вже направило офіційну ноту з вимогою негайно звільнити українських громадян. Україна також заявила, що звернеться до ЄС з проханням надати чітку правову оцінку діям Угорщини, які Київ розцінює як незаконні.

Крім того, з’явилася інформація, що вилучені інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" в Угорщині розмістили на території Антитерористичного центру. Цей підрозділ є силовою структурою, що перебуває у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ Угорщини.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар повідомив, що вилучення коштів не було випадковим. За словами посадовця, цей інцидент пов’язаний із зупинкою постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, раніше уряд Угорщини дав Україні три дні на те, щоб відновити транзит російської нафти або дозволити групі інспекторів в'їхати до країни для перевірки пошкодженого нафтопроводу.

Вас також можуть зацікавити новини: