РФ хоче повного скасування енергетичних санкцій на тлі війни на Близькому Сході, - Зеленський

За словами президента, Росія розраховує, що війна на Близькому Сході та в регіоні Затоки затягнеться.

Російська Федерація має намір порушувати питання повного скасування санкцій щодо енергетики. Росія прагне здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Зокрема, відбувається детальний аналіз наявних даних щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

Наміри РФ здобути користь з війни в Перській затоці

"Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії - посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Як відзначив президент, в Україні визначаються заходи для протидії намірам росіян. Також українська влада буде інформувати партнерів.

Доручення Зеленського розвідникам

"Доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив президент, треба і надалі обмежувати потенціал російської агресії, попри геополітичні виклики у світі.

Про російські втрати у війні проти України

Зеленський повідомив, що українська розвідка здобула важливі документи щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат - 62% убитих та 38% поранених.

"Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими", - наголосив Зеленський.

Крім того, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Ціни на нафту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану у світі різко зростають ціни на нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати деякі санкції, пов'язані з нафтою з метою зниження цін. Трамп допускає, що можливо у майбутньому санкції більше не доведеться вводити.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає Європейський Союз скасувати санкції проти російської енергетики.

Він вважає, що "серйозною загрозою" для Угорщини і Словаччини є не лише війна на Близькому Сході, але й "українська нафтова блокада, запроваджена Зеленським".

Вас також можуть зацікавити новини: