Космічний корабль навмисно врізався в астероїд: навіщо це зроблено

Вчені повідомили про успішний результат експерименту з планетарної оборони: астероїд, у який навмисно врізався космічний апарат, змінив свою орбіту навколо Сонця, пише The Independent. Дослідники вважають, що це досягнення може допомогти людству в майбутньому відвертати потенційно небезпечні астероїди.

Йдеться про місію Double Asteroid Redirection Test (DART), проведену NASA. У рамках цього експерименту космічний апарат навмисно врізався в астероїд. Важливо, що сам об’єкт ніколи не становив загрози для Землі.

Автори дослідження, яке опублікували в Science Advances, підкреслюють, що результати стали важливим кроком у розвитку технологій захисту планети від астероїдних загроз.

"Зміна орбіти виявилася дуже невеликою. За два роки руху навколо Сонця час проходження орбіти скоротився приблизно на одну десяту секунди, а сама траєкторія зменшилася приблизно на 720 метрів. Однак навіть таке незначне відхилення може мати велике значення", - йдеться у статті. За словами головного автора дослідження Рахіла Макадія з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн, невелике зміщення, зроблене за багато років до потенційного зіткнення, з часом може накопичуватися і зрештою змінити траєкторію астероїда настільки, що він омине Землю.

Вчений наголошує: у питаннях планетарної оборони головне – не сильний удар в останній момент, а невеликий поштовх за багато років до можливого зіткнення.

Космічний апарат місії Double Asteroid Redirection Test (DART) запустили у 2021 році. У 2022-му він врізався в астероїд Діморфос, який обертається навколо більшого астероїда Дідімос. Обидва об’єкти разом рухаються навколо Сонця.

Спочатку вчені підтвердили, що удар змінив орбіту меншого астероїда навколо його "партнера". Проте лише зараз, після аналізу спостережень із різних обсерваторій світу, вдалося встановити, що зіткнення також незначно змінило їхню спільну орбіту навколо Сонця.

Загалом один оберт системи триває 769 днів, а швидкість руху після удару зменшилася приблизно на 10 мікрометрів за секунду. Через це орбіта астероїдів, яка має довжину близько 480 мільйонів кілометрів, скоротилася приблизно на 720 метрів.

Науковці також встановили, що ефект від удару посилився завдяки уламкам, які вилетіли з астероїда під час зіткнення. За оцінками дослідників, маса викинутих каменів і пилу могла становити близько 16 мільйонів кілограмів.

Ці уламки створили додатковий реактивний ефект і подвоїли імпульс, переданий астероїду.

Попри зміну траєкторії, астероїди не становлять жодної загрози для Землі, стверджують дослідники. Саме тому система Дідімос– Діморфос була обрана для експерименту, пояснює дослідник Стівен Чеслі з Лабораторії реактивного руху NASA.

Хоча експеримент був лише один, він став важливим джерелом даних для майбутніх місій із відхилення небезпечних астероїдів.

Нові дані очікують уже цього року

Ще більше інформації вчені сподіваються отримати після прибуття космічного апарата Hera mission від European Space Agency. Очікується, що він досягне астероїдів у листопаді.

На відміну від DART, апарат Hera не врізатиметься в астероїд. Натомість він протягом кількох місяців детально досліджуватиме систему. Крім того, два невеликі експериментальні зонди спробують здійснити посадку на поверхню астероїда.

Астероїд Діморфос має діаметр близько 160 метрів, тоді як його більший супутник Дідімос сягає 780 метрів і приблизно у 200 разів масивніший.

Нагадаємо, вченим вдалося наблизитися до розгадки про те, який вік має Земля. Зокрема, дослідники обговорюють роль циркону в геохронології - галузі науки, яка визначає вік Землі за допомогою радіоактивного розпаду. Вивчаючи процес розпаду урану в стародавніх кристалах циркону, науковці отримали цінну інформацію про реальний вік нашої планети - майже 4,54 мільярда років.

