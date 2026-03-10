Європейський парламент нагородив "політичних важковаговиків" континенту та світових зірок за внесок у цінності Євросоюзу.

Європейський парламент у вівторок вшанував низку політичних важковаговиків з усього континенту, а також ірландську рок-групу U2. Європейський орден "За заслуги", який цього року вперше вручають за визначний внесок у цінності ЄС, має три вищі ступені: член ордена, почесний член ордена та видатний член ордена.

Президент України Володимир Зеленський, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель і колишній президент Польщі Лех Валенса отримали найвищий ступінь відзнаки, пише Politico. Серед нагороджених другою за значимістю нагородою були президент Молдови Майя Санду, державний секретар Ватикану П'єтро Паролін і колишній президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Повідомляється, що в категорії "Член ордена" відзначені грецька зірка баскетболу Янніс Адетокунбо; Хосе Андрес, засновник неурядової організації World Central Kitchen; і четверо учасників групи U2. Боно, відомий своєю діяльністю по боротьбі з бідністю і філантропією, довгий час висловлював підтримку ЄС, навіть розмахуючи прапором блоку на концертах. У своїй промові в 2018 році він попередив, що союз знаходиться під загрозою, і закликав до його захисту.

Меркель, яка обіймала посаду канцлера з 2005 по 2021 рік, заслужила похвалу за своє непохитне лідерство, особливо під час першого терміну президента США Дональда Трампа.

Однак в останні роки її спадщина піддалася ретельному перегляду через зростаючу залежність Німеччини від російського газу в період її перебування при владі, при цьому критика посилилася особливо після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Коли президент парламенту Роберта Метсола згадала, що Меркель удостоєна нагороди, це викликало гучний хор несхвальних вигуків.

Мартін Ширдеван, співголова групи "Ліві" в парламенті, заявив про рішення нагородити Меркель: "Винагорода руки, яка нав'язувала скорочення соціальних витрат, поглиблювала нерівність і експортувала політику жорсткої економії з Німеччини до Греції, – не найкращий вибір для нагороди".

Раніше УНІАН повідомляв, що Меркель просила Україну не чинити опір під час захоплення Криму. Колишній головнокомандувач Збройних сил Литви у своїй книзі розповів, що під час окупації Криму він перебував у Києві і мав зустріч з виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим. Турчинов нібито пояснив відсутність опору тим, що це сталося "на прохання Меркель у телефонній розмові".

Меркель пояснила свої слова про "винних" у війні в Україні. Раніше вона заявляла, що за початок війни РФ проти України нібито відповідальні Польща і країни Балтії. Але згодом політик пояснила, що зміст її заяви спотворили.

