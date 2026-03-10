Натомість України планує отримати у майбутньому доступ до ракет для посилення ППО.

Україна надала країнам Перської затоки експертизу для протидії іранським безпілотникам. Паралельно Київ веде діалог про майбутній доступ до ракет-перехоплювачів для власної протиповітряної оборони, заявила посолка України в США Ольга Стефанішина.

"Для України було справді важливо показати, що ми можемо запропонувати не політичну позицію, занепокоєння чи співчуття, а негайні дії та негайний ефект", – цитує її Суспільне.

За її словами, президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами країн Затоки, які постраждали від іранських ударів. Після цього Україна надала їм експертизу за запитом. Домовленість щодо цієї підтримки є також з урядом США.

Посолка підкреслила, що розроблені в Ірані "Шахеди" передали Росії умисно для ударів по цивільних містах, а не для використання на лінії фронту. Вона додала, що таку ж технологію самі іранці застосували після початку ізраїльсько-американської операції в Ірані.

Стефанішина також зазначила, що паралельно з наданням допомоги країнам Затоки Україна веде діалог про майбутній доступ до ракет протиповітряної оборони. Вона уточнила, що питання не є безпосередньо взаємопов'язаними, але "чим довше триває операція і чим ширша її географія, тим більше зростатиме потреба у перехоплювачах".

За її словами, Україна координує зусилля з європейськими союзниками, щоб уникнути перебоїв у доступі до них.

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявляв, що більшість моделей дронів-перехоплювачів, які випускає Україна, не мають досконалого машинного зору. А тому для їхнього керування необхідні добре навчені оператори, яких немає на Близькому Сході. Тож, на його думку, там доведеться або під керівництвом наших інструкторів налагоджувати школи операторів, або інтегрувати на наші дрони якийсь західний машинний зір.

Водночас він зазначив, що продаж самих дронів не призведе до погіршення ситуації для України.

