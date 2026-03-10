Один бренд домінує на ринку: стало відомо, які електромобілі обирають українці

Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів найпопулярнішими виявилися Tesla Model Y та Tesla Model 3.

Упродовж минулого місяця автопарк України збільшився на 1074 транспортні засоби, що працюють на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Порівняно з лютим минулого року попит на електромобілі зменшився на 76%, а відносно січня 2026 року – на 63%

Основним фактором корекції ринку стало відновлення сплати ПДВ на імпорт електромобілів з 1 січня. Це призвело до аномального зростання кількості реєстрацій у грудні 2025 року та подальшого вичерпання "пересунутого" попиту.

Більшість електромобілів, зареєстрованих протягом місяця, становили легкові авто – 1013 одиниць. З них 144 були новими, а 869 – уживаними. Із 61 зареєстрованого комерційного електромобіля лише 10 були новими, решта – уживані.

ТОП-5 нових електромобілів:

BYD Sea Lion 06 – 16 од.;

Zeekr 001 – 13 од.;

BYD Leopard 3 – 13 од.;

Zeekr 7X – 11 од.;

Honda e:NP2 – 10 од.;

Volkswagen ID. UNYX – 8 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих вживаних електромобілів:

Tesla Model Y – 124 од.;

Tesla Model 3 – 117 од.;

Nissan Leaf – 114 од.;

Chevrolet Bolt – 59 од.;

Tesla Model S – 45 од.

У лютому український автопарк поповнився 14,8 тисячами вживаних легкових автомобілів, які були ввезені із-за кордону. Найбільшим попитом у цьому сегменті ринку користуються автомобілі з бензиновими двигунами – на них припало 61% продажів (торік їхня частка становила лише 46%).

Також у лютому близько 66% ринку нових легкових автомобілів в Україні складали моделі з традиційними двигунами. Найбільшу популярність мали бензинові авто, найпопулярнішим серед яких виявився кросовер Mazda CX-5.

