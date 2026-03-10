'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро 10 березня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 10 березня, подорожчав на 15 копійок і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 50 копійок і становить 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок зріс до 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс до 51,55 гривні.

Нацбанк встановив на 10 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 березня - 43,81 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 17 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 18 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,68 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,55 гривні за євро.

