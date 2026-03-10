Угорщина не збирається повертати Україні гроші 'Ощадбанку'

Угорський міністр визнав, що гроші конфіскували через нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що конфіскація коштів "Ощадбанку" - відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє угорське видання Telex.

Лазар підтвердив, що грошовий вантаж, який інкасатори везли в Україну, був затриманий не випадково. Цей крок пов’язаний із нібито блокуванням нафти на нафтопроводі "Дружба", і до відновлення постачання нафти конфісковані золото, долари та євро Україні не повернуть.

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути такими дурними, щоб піддаватися", – сказав він, зазначивши, що крок із затримкою грошей прямо пов’язаний із блокуванням нафти.

Лазар заявив, що виникають питання щодо відмивання грошей, фінансування організованої злочинності та політики. Також він натякнув, що подібна конфіскація може повторитися у разі нових перевезень коштів.

"Ми не випадково зробили те, що зробили, і гроші їм не повернемо. Гроші поки залишаються тут, чекаємо відкриття нафтопроводу і нових українських грошових вантажів через Угорщину", – додав міністр.

Зазначається, що Raiffeisen Bank International через банківську таємницю не підтвердив переказ грошей для "Ощадбанку", але заявив, що роками займається торгівлею банкнотами і співпрацює з центральними банками, регуляторами та дистриб’юторами.

Також видання цитує австрійське агентство APA, яке повідомило, що вже кілька років через Угорщину перевозять готівку в Україну після закриття українських аеропортів у 2022 році.

Викрадення інкасаторів і цінностей "Ощадбанку" в Угорщині

5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Працівники банку керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

6 березня незаконно затримані співробітники служби інкасації "Ощадбанку" повернулись додому. При цьому автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими. В "Ощадбанку" заявили, що захищатимуть свої права та домагатимуться повернення цінностей.

Лідер угорської правлячої партії "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт щодо арештованих активів українського "Ощадбанку", який передбачає вилучення коштів і цінностей до завершення кримінального розслідування.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, висуваючи законопроєкт для "легалізації" грошей українського банку, Угорщина "занурюється у спіраль беззаконня". Сибіга наголосив, що Україна "притягне до відповідальності всіх причетних - не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України.

