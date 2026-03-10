Верховна Рада провалила голосування за 'податок на OLX'

Законопроєкт підтримали лише 168 народних депутатів.

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про міжнародний автоматичний обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, який передбачав оподаткування доходів, отриманих через інтернет-майданчики (таких як Bolt, Booking, Glovo, OLX тощо).

За ухвалення законопроєкту проголосували 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, до другого читання уряд планував додати до тексту законопроєкта правки по всім іншим вимогам МВФ:

скасування пільги на міжнародні посилки до 150 євро;

впровадження ПДВ для ФОП;

закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану.

Слід зазначити, що прийняття цього закону було однією з умов нової програми МВФ для України обсягом понад 8 мільярдів доларів.

У вересні 2025 року Кабінет Міністрів повторно вніс на розгляд парламенту два проєкти закону про оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет. Передбачалося, що оподаткуванню підлягатиме діяльність на платформах OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Uklon, Bolt, Booking та низка інших.

Ухвалення законопроєкту було однією з умов для нової програми кредитування від МВФ. Міжнародний валютний фонд нещодавно затвердив нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів на чотири роки.

Згідно з Меморандумом МВФ, парламент мав до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

